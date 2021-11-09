Трансляция из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши

Мигранты разбили палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши. Наплыв беженцев, пытающихся попасть на территорию ЕС, произошёл 8 ноября. В Госпогранкомитете Белоруссии отмечали, что принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения провокаций в районе пребывания мигрантов. При этом в Польше приняли решение о закрытии пункта пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией. RT вёл прямую трансляцию.