В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Белоруссии

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за усугубления миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Реакция на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Необходимо ужесточение санкций против него и его окружения», — написал Вебер на своей странице в Twitter.

По его словам, восточные государства Европейского союза нуждаются в быстрой помощи.

Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.