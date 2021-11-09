В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Белоруссии
- Reuters
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«Реакция на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Необходимо ужесточение санкций против него и его окружения», — написал Вебер на своей странице в Twitter.
По его словам, восточные государства Европейского союза нуждаются в быстрой помощи.
Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.