МИД Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций в ситуации с беженцами на границе

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Белоруссия предостерегла Польшу от «использования любых провокаций» против Минска на фоне скопления беженцев у польской границы.
МИД Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций в ситуации с беженцами на границе
  • Reuters

«Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин», — заявили в МИД республики.

Как добавили в министерстве, Минск исходит из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам «станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права» и «демократическим стандартам» в области защиты прав человека.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу. Польская погранслужба зафиксировала 309 попыток нарушения границы.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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