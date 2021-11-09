Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии намерения нападать на Польшу

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу.

Об этом он сказал в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко. Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, внутри Польши, Литвы и Германии происходит «так называемый транзит власти». Также он заявил, что в Великобритании и Франции «проблем выше крыши».

«Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападёт завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что опасается, чтобы ситуация с мигрантами на границе не привела «к какой-то острой фазе».

«Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!» — заявил Лукашенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусская сторона не позволяет мигрантам покинуть район на общей границе.

Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.