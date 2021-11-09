Дуда заявил, что Белоруссия не позволяет мигрантам на границе покинуть район

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусская сторона не позволяет мигрантам покинуть район на общей границе.

Польский президент считает, что группы мигрантов «де-факто отведены на границу белорусскими военнослужащими».

«Они всё время пребывают позади групп этих мигрантов, очевидным способом препятствуя их отходу из пограничного пояса… с белорусской стороны», — приводит РИА Новости слова Дуды на пресс-конференции в Братиславе.

Он также отметил, что ситуация с мигрантами критическая.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.