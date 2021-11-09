Дуда заявил, что Белоруссия не позволяет мигрантам на границе покинуть район

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусская сторона не позволяет мигрантам покинуть район на общей границе.
Дуда заявил, что Белоруссия не позволяет мигрантам на границе покинуть район
  • Reuters

Польский президент считает, что группы мигрантов «де-факто отведены на границу белорусскими военнослужащими».

«Они всё время пребывают позади групп этих мигрантов, очевидным способом препятствуя их отходу из пограничного пояса… с белорусской стороны», — приводит РИА Новости слова Дуды на пресс-конференции в Братиславе.

Он также отметил, что ситуация с мигрантами критическая.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

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