В ЕС готовы ужесточить санкции против Лукашенко из-за потока мигрантов к польской границе

В Евросоюзе готовы к ужесточению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с увеличением потока мигрантов к границе с Польшей. Об этом сообщил врио главы немецкого МИД Германии Хайко Маас.

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», — приводит сообщение Мааса пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что такой вариант не исключает расширения санкций в других сферах экономики в дальнейшем.

«Лукашенко продолжает крутить опасную спираль эскалации... Он безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников для своей циничной игры за власть», — заключается в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.

Комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, Моравецкий сказал, что безопасность польской границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.