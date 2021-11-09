Председатель ОБСЕ выразила обеспокоенность ситуацией на границе Белоруссии и Польши

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

«Глубоко обеспокоена ситуацией на белорусско-польской границе. Мигранты и беженцы не могут использоваться для политических целей», — написала она в Twitter.

Линде призвала уважать обязательства в рамках ОБСЕ, а также права человека.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как в ситуации с Турцией.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

По данным МВД Польши, на границе с Белоруссией находятся примерно 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.