Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии в ситуации с беженцами по примеру Турции

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Глава российского МИД Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как делал это в ситуации с Турцией.
Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии в ситуации с беженцами по примеру Турции
  • Reuters

Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Министр предложил в данной ситуации избегать двойных подходов и относиться к позиции ЕС с едиными стандартами, когда вопросы связаны с приёмом беженцев.

«Нельзя применять разные подходы и разные стандарты, скажем, к Италии и к Польше, когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющимся в эти страны», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что когда их беженцы направлялись из Турции в ЕС, то Брюссель выделил финансирование, чтобы они оставались на турецкой территории.

«Почему нельзя помогать так же белорусам, у которых есть определённые потребности в том, чтобы беженцы, которых Польша и Литва никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях?» — добавил Лавров.  

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

По данным МВД Польши, на границе с Белоруссией находятся примерно 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.

В Европарламенте в связи с этим выступили за ужесточение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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