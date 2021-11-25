В МИД России призвали Польшу прекратить силовые действия против мигрантов

В Москве призвали Варшаву прекратить внеправовые силовые действия в отношении беженцев на границе с Белоруссией и тщательно расследовать такие инциденты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы призываем польскую сторону принять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений», — сказала она в ходе брифинга, трансляцию которого ведёт RT.

Российский дипломат подчеркнула, что мигранты страдают от нехватки продуктов и от сложных метеоусловий. По словам Захаровой, в Москве ожидают от властей Польши проведения досконального расследования всех противоправных эксцессов и привлечения всех замешанных в них должностных лиц к ответственности.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил его внимание на применение Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.

Следственный комитет республики организовал проверку по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на общей границе ночью 23 ноября.

До этого СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.