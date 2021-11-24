СК Белоруссии организовал проверку после применения Польшей спецсредств на границе

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Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на общей границе.
СК Белоруссии организовал проверку после применения Польшей спецсредств на границе
  • AP

«Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов применили «в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты», которые попадали на территорию Белоруссии.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия готова отправить военных или полицейских для помощи Польше в урегулировании миграционного кризиса.

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