СК Белоруссии организовал проверку после применения Польшей спецсредств на границе
- AP
«Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов применили «в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты», которые попадали на территорию Белоруссии.
Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия готова отправить военных или полицейских для помощи Польше в урегулировании миграционного кризиса.