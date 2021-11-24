СК Белоруссии организовал проверку после применения Польшей спецсредств на границе

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на общей границе.

«Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов применили «в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты», которые попадали на территорию Белоруссии.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия готова отправить военных или полицейских для помощи Польше в урегулировании миграционного кризиса.