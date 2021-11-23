В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов против мигрантов

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики использовали взрывпакеты и слезоточивый газ против мигрантов на белорусско-польской границе.

«Сегодня ночью, 23 ноября, группа иностранцев при попытке вытеснения польскими силовиками отказалась следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, и слезоточивый газ.

Ранее глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны.

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Италии Марио Драги обратил внимание собеседника на нарушение Польшей на фоне миграционного кризиса обязательств по защите прав беженцев.