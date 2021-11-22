Путин обратил внимание Драги на нарушения Польшей обязательств по защите прав беженцев

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Италии Марио Драги обратил внимание собеседника на нарушение Польшей на фоне миграционного кризиса обязательств по защите прав беженцев. Российский лидер также заявил, что Москва готова обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, в том числе через «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлёк внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами», — говорится в пресс-релизе.

Драги во время разговора затронул тему сотрудничества в энергетической сфере.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток — 2», — отметили в Кремле.

Следственный комитет Белоруссии ранее возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.

Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека.