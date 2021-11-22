Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека

Короткая ссылка
В результате применения польскими силовиками спецсредств на белорусско-польской границе пострадали 132 человека, среди них более 20 детей, заявил глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека
  • Reuters

«Признаны потерпевшими по уголовному делу 132 человека, из них 23 — это малолетние от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказал он журналистам.

Гора также заявил, что Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев.

Следственный комитет Белоруссии ранее возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить