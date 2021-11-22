Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека
- Reuters
«Признаны потерпевшими по уголовному делу 132 человека, из них 23 — это малолетние от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказал он журналистам.
Гора также заявил, что Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев.
Следственный комитет Белоруссии ранее возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.