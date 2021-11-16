Польские пограничники применили водомёты против мигрантов

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Польские пограничники решили применить водомёты против нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.
Польские пограничники применили водомёты против мигрантов
  • Reuters

Об этом сообщает МВД Польши в своём Twitter.

«Очень агрессивное поведение людей... они пытаются разрушить забор и пограничную инфраструктуру, а также проникнуть на польскую территорию. Они вынудили использовать так называемые водомёты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мигранты кидают камни в польских пограничников.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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