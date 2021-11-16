Польские пограничники применили водомёты против мигрантов

Польские пограничники решили применить водомёты против нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает МВД Польши в своём Twitter.

«Очень агрессивное поведение людей... они пытаются разрушить забор и пограничную инфраструктуру, а также проникнуть на польскую территорию. Они вынудили использовать так называемые водомёты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мигранты кидают камни в польских пограничников.

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».