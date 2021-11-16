В Польше заявили о готовности без колебаний применить оружие на границе

Пограничная стража Польши в случае необходимости без колебаний применит оружие. Об этом заявила официальный представитель ведомства Анна Михальская.

«Мы силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», — цитирует Михальскую РИА Новости.

Вместе с этим она подчеркнула, что погранслужба будет стараться не использовать оружие на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.