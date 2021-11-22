Белоруссия запросит у Польши правовую помощь по делу о насилии над беженцами

Короткая ссылка
Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны, сообщил глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора.
Белоруссия запросит у Польши правовую помощь по делу о насилии над беженцами
  • Reuters

«В данный момент мы возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений против безопасности человечества, в рамках этого уголовного дела мы исследуем все обстоятельства противоправных действий польской стороны», — сказал он журналистам.

По каждому факту «будет дана квалификация», в том числе по факту применения насилия к журналистам, отметил Гора.

«В целях полноты расследования уголовного дела мы будем направлять запросы об оказании правовой помощи, в том числе властям Республики Польша», — добавил глава СК.

Ранее в ВОЗ назвали непростой ситуацию в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить