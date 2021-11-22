Белоруссия запросит у Польши правовую помощь по делу о насилии над беженцами
- Reuters
«В данный момент мы возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений против безопасности человечества, в рамках этого уголовного дела мы исследуем все обстоятельства противоправных действий польской стороны», — сказал он журналистам.
По каждому факту «будет дана квалификация», в том числе по факту применения насилия к журналистам, отметил Гора.
«В целях полноты расследования уголовного дела мы будем направлять запросы об оказании правовой помощи, в том числе властям Республики Польша», — добавил глава СК.
Ранее в ВОЗ назвали непростой ситуацию в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе.