Белоруссия запросит у Польши правовую помощь по делу о насилии над беженцами

Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны, сообщил глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора.

«В данный момент мы возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений против безопасности человечества, в рамках этого уголовного дела мы исследуем все обстоятельства противоправных действий польской стороны», — сказал он журналистам.

По каждому факту «будет дана квалификация», в том числе по факту применения насилия к журналистам, отметил Гора.

«В целях полноты расследования уголовного дела мы будем направлять запросы об оказании правовой помощи, в том числе властям Республики Польша», — добавил глава СК.

Ранее в ВОЗ назвали непростой ситуацию в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе.