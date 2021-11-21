В ВОЗ назвали непростой ситуацию в лагере мигрантов на белорусско-польской границе

Директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб назвал непростой ситуацию в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе.

«Ситуацию... как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя организации, ВОЗ планирует поставить в центр медикаменты, предметы гигиены и различные медицинские принадлежности.

Организация также изучает влияние слезоточивого газа, который польские пограничники использовали против мигрантов, пишет агентство.

Ранее стало известно о визите делегации ВОЗ в логистический центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии.

В республиканском МЧС сообщили, что в логистическом центре находятся примерно 2 тыс. мигрантов.