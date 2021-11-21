В ВОЗ назвали непростой ситуацию в лагере мигрантов на белорусско-польской границе
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- AP
«Ситуацию... как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — приводит его слова РИА Новости.
По словам представителя организации, ВОЗ планирует поставить в центр медикаменты, предметы гигиены и различные медицинские принадлежности.
Организация также изучает влияние слезоточивого газа, который польские пограничники использовали против мигрантов, пишет агентство.
Ранее стало известно о визите делегации ВОЗ в логистический центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии.
В республиканском МЧС сообщили, что в логистическом центре находятся примерно 2 тыс. мигрантов.