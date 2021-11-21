Делегация ВОЗ посетила центр с мигрантами «Брузги» на белорусско-польской границе
- AP
Делегация ВОЗ ознакомилась с условиями пребывания мигрантов. Как сообщает РИА Новости, о ряде нюансов рассказал помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.
У представителей организации также была возможность пообщаться с работающими в лагере мигрантов медиками.
«Если какой-то сложный случай, мы отвозим их (мигрантов. — RT) в городскую больницу в Гродно», — рассказали специалисты.
Чаще всего к таким случаям относят пневмонию или обострение сахарного диабета.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее не исключил закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также серьёзных экономических санкций против Минска.
Речь может идти в том числе о закрытии транзитных и торговых переходов.
По мнению пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, руководство Польши «работает на обострение» отношений с Белоруссией.