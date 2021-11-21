Премьер-министр Польши не исключил закрытия границы с Белоруссией
- AP
«Мы думаем над шагами в характере всё более серьёзных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал польский премьер. Его слова приводит РИА Новости.
Как уточняет ТАСС, речь также может идти о закрытии транзитных и торговых переходов.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушали государственную границу Белоруссии в ходе стычек с мигрантами в районе КПП «Брузги», применив спецсредства на территории иностранного государства.
По мнению пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, руководство Польши «работает на обострение» отношений с Белоруссией.
Польское правительство сообщало, что может закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.