Премьер-министр Польши не исключил закрытия границы с Белоруссией

Власти Польши не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также серьёзных экономических санкций против Минска, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

«Мы думаем над шагами в характере всё более серьёзных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал польский премьер. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, речь также может идти о закрытии транзитных и торговых переходов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушали государственную границу Белоруссии в ходе стычек с мигрантами в районе КПП «Брузги», применив спецсредства на территории иностранного государства.

По мнению пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, руководство Польши «работает на обострение» отношений с Белоруссией.

Польское правительство сообщало, что может закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.