Лукашенко заявил о нарушении Польшей госграницы в ходе стычек с мигрантами

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушали государственную границу Белоруссии в ходе стычек с мигрантами в районе КПП «Брузги», применив спецсредства на территории иностранного государства.

«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водомётов на 100 м с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что со стороны польских военных на территорию Белоруссии были брошены светошумовые гранаты.

Ранее Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.