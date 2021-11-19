Лукашенко заявил о нарушении Польшей госграницы в ходе стычек с мигрантами
- AP
«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водомётов на 100 м с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он также отметил, что со стороны польских военных на территорию Белоруссии были брошены светошумовые гранаты.
Ранее Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.