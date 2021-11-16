Лукашенко заявил, что предложил Меркель варианты решения миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня» в своём Telegram-канале.

«Глава государства внёс предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности», — говорится в заявлении.

15 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

По заявлению белорусского лидера, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор.