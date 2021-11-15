Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис
  • Reuters

В сообщении говорится, что разговор длился около 50 минут.

Лукашенко и Меркель затронули пути и перспективы разрешения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации на границе.

Также они детально обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам.

Отмечается, что Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Ранее Меркель сообщила, что попросила в телефонном разговоре президента России Владимира Путина повлиять на Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.

В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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