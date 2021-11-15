Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис
- Reuters
В сообщении говорится, что разговор длился около 50 минут.
Лукашенко и Меркель затронули пути и перспективы разрешения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации на границе.
Также они детально обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам.
Отмечается, что Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.
Ранее Меркель сообщила, что попросила в телефонном разговоре президента России Владимира Путина повлиять на Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.
В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.