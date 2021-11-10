Меркель сообщила, что попросила Путина повлиять на Лукашенко
- Reuters
«Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что решение проблемы должно быть гуманным.
Ранее сообщалось, что Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.