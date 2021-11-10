Меркель сообщила, что попросила Путина повлиять на Лукашенко

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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель сообщила, что попросила в телефонном разговоре президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.
Меркель сообщила, что попросила Путина повлиять на Лукашенко
  • Reuters

«Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что решение проблемы должно быть гуманным.

Ранее сообщалось, что Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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