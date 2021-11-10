Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Меркель с Путиным.

«Она (Меркель. — RT) подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», — цитирует РИА Новости представителя кабмина ФРГ.

Как отмечалось, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.