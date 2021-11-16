Лукашенко заявил о намерении вновь обсудить с Меркель миграционный кризис
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня» в своём Telegram-канале.
«Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор», — приводит слова Лукашенко издание.
Ранее Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.
10 ноября президент России Владимир Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.