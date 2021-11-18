В Польше не исключили закрытия ж/д пункта пропуска в Кузнице
- AP
«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», — цитирует сообщение РИА Новости.
В противном случае власти Польши приостановят движение поездов через пограничный переход в Кузнице.
Уточняется, что решение будет принято из соображений безопасности «проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы».
По данным белорусской стороны, на границе с Польшей находятся 2 тыс. мигрантов.
Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.