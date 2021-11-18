В Польше не исключили закрытия ж/д пункта пропуска в Кузнице

Короткая ссылка
Власти Польши могут закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.
В Польше не исключили закрытия ж/д пункта пропуска в Кузнице
  • AP

«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», — цитирует сообщение РИА Новости.

В противном случае власти Польши приостановят движение поездов через пограничный переход в Кузнице.

Уточняется, что решение будет принято из соображений безопасности «проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы».

По данным белорусской стороны, на границе с Польшей находятся 2 тыс. мигрантов.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить