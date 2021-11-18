В Польше не исключили закрытия ж/д пункта пропуска в Кузнице

Власти Польши могут закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.

«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», — цитирует сообщение РИА Новости.

В противном случае власти Польши приостановят движение поездов через пограничный переход в Кузнице.

Уточняется, что решение будет принято из соображений безопасности «проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы».

По данным белорусской стороны, на границе с Польшей находятся 2 тыс. мигрантов.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.