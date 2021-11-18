Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что на границе с Польшей находятся 2 тысячи мигрантов

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На территории Белоруссии находятся около 7 тыс. беженцев, в том числе 2 тыс. человек — в стихийном лагере на границе с Польшей, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что на границе с Польшей находятся 2 тысячи мигрантов
  • AP

«На сегодняшний день на территории Беларуси находятся порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе — в так называемом стихийном лагере — около 2 тыс. человек», — цитирует её БЕЛТА.

По словам Эйсмонт, от 200 до 500 мигрантов также находятся на пограничной территории, однако стихийно, в других точках. 

«Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», — пояснила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм разрешения миграционного кризиса. Идея заключалась в том, чтобы ЕС организовал гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, а Минск посодействовал в возвращении остальных 5 тыс. человек на родину.

В Совете Республики ранее сообщили о намерениях властей Белоруссии начать вакцинацию беженцев на границе с Польшей от коронавируса с 18 ноября.

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