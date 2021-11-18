В Белоруссии рассказали детали предложения Лукашенко к Меркель по ситуации с мигрантами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.
В Белоруссии рассказали детали предложения Лукашенко к Меркель по ситуации с мигрантами
  • AP

Подробнее о нём рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«ЕС создаёт гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берём на себя обязательство содействовать... остальным 5 тыс. вернуться на родину», — цитирует Эйсмонт БЕЛТА.

Она пояснила, что, согласно договорённостям, Меркель должна будет вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в ФРГ.

В Совете Республики ранее сообщили о намерениях властей Белоруссии начать вакцинацию беженцев на границе с Польшей от коронавируса с 18 ноября.

По данным госпогранкомитета Белоруссии, около 2 тыс. мигрантов продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы.

Более тысячи беженцев разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги» в Белоруссии.

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