Госпогранкомитет: около 2 тысяч беженцев находятся вблизи белорусско-польской границы

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что «около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы».

«Минувшую ночь они провели в трёх местах: часть из них остались на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть — в стихийном лагере в лесу», — приводит БЕЛТА сообщение.

В ведомстве заявили, что «около 1 тыс. человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях — в транспортно-логистическом центре недалеко от границы».

Также сообщается, что «людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились четыре человека».

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги» в Белоруссии. Об этом заявил глава Красного Креста страны Дмитрий Шевцов.