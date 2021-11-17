Госпогранкомитет: около 2 тысяч беженцев находятся вблизи белорусско-польской границы

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В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что «около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы».
Госпогранкомитет: около 2 тысяч беженцев находятся вблизи белорусско-польской границы
  • Reuters

«Минувшую ночь они провели в трёх местах: часть из них остались на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть — в стихийном лагере в лесу», — приводит БЕЛТА сообщение.

В ведомстве заявили, что «около 1 тыс. человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях — в транспортно-логистическом центре недалеко от границы».

Также сообщается, что «людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились четыре человека».

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги» в Белоруссии. Об этом заявил глава Красного Креста страны Дмитрий Шевцов.

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