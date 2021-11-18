Белорусский сенатор заявил о планируемой вакцинации мигрантов от COVID-19

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Власти Белоруссии начнут 18 ноября прививать беженцев на границе с Польшей от коронавируса, заявил член Совета Республики Виктор Лискович.
Белорусский сенатор заявил о планируемой вакцинации мигрантов от COVID-19
  • AP

«Я думаю, что вакцинация беженцев от коронавируса, которая будет сегодня начата, — это очень большой шаг, чтобы максимально сохранить их здоровыми», — приводит его слова РИА Новости.

Вакцинацию будут проводить китайским препаратом Vero Cell. 

Комментируя обстановку в логистическом центре, где располагаются более 1100 мигрантов, Лискович назвал её спокойной и управляемой.

«Есть всё необходимое для жизнедеятельности беженцев. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний», — сказал он.

В Госпогранкомитете республики ранее сообщили, что «около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы».

Более тысячи мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги» в Белоруссии.

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