В Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении мигрантов

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Применение Польшей спецсредств против беженцев на белорусской стороне нарушает международные нормы — это может быть расценено как попытка прямой агрессии против Минска, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.
В Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении мигрантов
  • Reuters

В пресс-службе назвали обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне вопиющим нарушением международных норм.

«Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», — приводит сообщение РИА Новости.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту инцидентов на границе.

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