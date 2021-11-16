В Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении мигрантов

Применение Польшей спецсредств против беженцев на белорусской стороне нарушает международные нормы — это может быть расценено как попытка прямой агрессии против Минска, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Reuters

В пресс-службе назвали обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне вопиющим нарушением международных норм. «Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», — приводит сообщение РИА Новости. 16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов. Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие. Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту инцидентов на границе.