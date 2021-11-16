СК Белоруссии начал проверку из-за применения Польшей спецсредств против мигрантов
- Reuters
Об этом ведомство сообщает в своём канале в Telegram.
«Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги». Среди пострадавших есть женщины и дети», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавшие от светошумовых гранат и водомётов польских пограничников находились в том числе на территории Белоруссии.
«На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства», — добавили в СК.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что инициирует расследование фактов применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.