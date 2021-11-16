СК Белоруссии начал проверку из-за применения Польшей спецсредств против мигрантов

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Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения Польшей спецсредств против нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
СК Белоруссии начал проверку из-за применения Польшей спецсредств против мигрантов
  • Reuters

Об этом ведомство сообщает в своём канале в Telegram.

«Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги». Среди пострадавших есть женщины и дети», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие от светошумовых гранат и водомётов польских пограничников находились в том числе на территории Белоруссии.

«На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства», — добавили в СК.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что инициирует расследование фактов применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

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