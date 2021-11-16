Белоруссия намерена расследовать применение Польшей спецсредств против мигрантов

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Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что инициирует расследование фактов применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов на границе.
Белоруссия намерена расследовать применение Польшей спецсредств против мигрантов
  • Reuters

«Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента», — приводит комментарий комитета РИА Новости.

В белорусском ведомстве отметили, что использование спецсредств в данной ситуации расценивается как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

Ранее сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.

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