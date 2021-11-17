В Белоруссии завели дело о преступлении против человечества из-за действий Польши

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на СК.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают работу возле пункта пропуска «Брузги» и на нём. Был проведён осмотр в местах применения слезоточивого газа, светошумовых гранат и водомётов польской стороной. Следователи изъяли фрагменты от боеприпасов, растительности и грунта, на которых остались следы вещества токсичного и раздражающего действия.

Будут проведены экспертизы по всем изъятым объектам. Также допрашиваются потерпевшие и свидетели. Следователи изъяли и осмотрели видеозаписи, касающиеся применения спецсредств польскими силовиками.

Продолжается осмотр места происшествия и следственные действия с людьми, которые обратились за медпомощью из-за воздействия токсичных веществ.

Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с нападением на сотрудников силовых ведомств на польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября предприняли попытки попасть на польскую территорию.

Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подробнее — в материале RT.