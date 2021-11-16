Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на силовиков на границе с Белоруссией
- Reuters
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Об этом заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat.
«Районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов собирают предметы, перелетевшие через границу, и продолжают осмотр на месте.
Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.
Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.
Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Подробнее — в материале RT.