Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на силовиков на границе с Белоруссией

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с нападением на сотрудников силовых ведомств на польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября предприняли попытки попасть на польскую территорию.

Об этом заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat.

«Районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов собирают предметы, перелетевшие через границу, и продолжают осмотр на месте.

Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.

Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.

Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подробнее — в материале RT.