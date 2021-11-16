Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на силовиков на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с нападением на сотрудников силовых ведомств на польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября предприняли попытки попасть на польскую территорию.
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на силовиков на границе с Белоруссией
  • Reuters
  • © Policja Podlaska

Об этом заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat.

«Районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов собирают предметы, перелетевшие через границу, и продолжают осмотр на месте.

Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.

Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.

Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить