Семь сотрудников полиции Польши пострадали при столкновениях с мигрантами на границе
- Reuters
«Семеро полицейских получили ранения во время сегодняшних нападений», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что полицейские пострадали в результате того, что мигранты бросали в них различные предметы, в том числе камни.
Ранее стало известно, что сотрудница погранслужбы Польши пострадала при попытке нелегальных мигрантов прорваться на польскую территорию через белорусско-польскую границу.
Также сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.