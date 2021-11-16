Семь сотрудников полиции Польши пострадали при столкновениях с мигрантами на границе

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Семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября. Об этом говорится в сообщении в Twitter полиции.
Семь сотрудников полиции Польши пострадали при столкновениях с мигрантами на границе
  • Reuters

«Семеро полицейских получили ранения во время сегодняшних нападений», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что полицейские пострадали в результате того, что мигранты бросали в них различные предметы, в том числе камни.

Ранее стало известно, что сотрудница погранслужбы Польши пострадала при попытке нелегальных мигрантов прорваться на польскую территорию через белорусско-польскую границу.

Также сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

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