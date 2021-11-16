Польская пограничница получила ранение во время штурма границы мигрантами

Пограничная стража Польши заявила, что сотрудница ведомства получила ранение во время попытки нелегальных мигрантов прорваться на польскую территорию через белорусско-польскую границу.

Об этом погранслужба написала на своей странице в Twitter.

«Сотрудница пограничной службы... пострадала во время сегодняшнего нападения иностранцев на польскую границу. Она получила удар камнем, сотрудницу доставили в лечебное учреждение, ей будет оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.