Польская пограничница получила ранение во время штурма границы мигрантами
- Reuters
Об этом погранслужба написала на своей странице в Twitter.
«Сотрудница пограничной службы... пострадала во время сегодняшнего нападения иностранцев на польскую границу. Она получила удар камнем, сотрудницу доставили в лечебное учреждение, ей будет оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.
8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.