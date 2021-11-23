Премьер Чехии заявил о готовности помочь Польше в ситуации с мигрантами

Чехия готова отправить военных или полицейских для помощи Польше в решении миграционного кризиса. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш по завершении саммита глав правительств стран «вишеградской группы».

«Чехия готова направить в помощь Польше своих полицейских или военных, но сигналов о том, что Варшава готова принять такую помощь, пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Однако для отправки военнослужащих в Польшу решение должны одобрить обе палаты парламента Чехии, напомнил Бабиш.

Он назвал неприемлемой ситуацию на польско-белорусской границе и подчеркнул, что Чехия поддерживает введение Евросоюзом санкций против властей Белоруссии.

Ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября.