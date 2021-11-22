Евросоюз оформляет новый пакет санкций против Белоруссии

Новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября, заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

«Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс ERR.

В настоящее время идёт работа над юридическим оформлением пакета санкций, юридические службы Евросоюза его «шлифуют», отметила она.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.