Австрия призывает не зацикливаться на санкциях в вопросе реакции на ситуацию с Белоруссией

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Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что австрийская сторона считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.
Австрия призывает не зацикливаться на санкциях в вопросе реакции на ситуацию с Белоруссией
  • Reuters

«Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление канцлер сделал во время инициированной Веной виртуальной международной конференции по Белоруссии.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.

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