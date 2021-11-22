Австрия призывает не зацикливаться на санкциях в вопросе реакции на ситуацию с Белоруссией

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что австрийская сторона считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.

«Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление канцлер сделал во время инициированной Веной виртуальной международной конференции по Белоруссии.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.