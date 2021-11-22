Австрия призывает не зацикливаться на санкциях в вопросе реакции на ситуацию с Белоруссией
- Reuters
«Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление канцлер сделал во время инициированной Веной виртуальной международной конференции по Белоруссии.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.
18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.