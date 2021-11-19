В Белоруссии заявили о слабом эффекте западных санкций благодаря интеграции страны в ЕАЭС

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Невозможно понять тех, кто призывает к постоянному ужесточению санкций, это не поддаётся объяснению... Но ЕАЭС — это та площадка, внутри которой действенность этих инструментов давления стремится к нулю, это один из главных эффектов нашего участия в ЕАЭС», — сказал он.

Головченко добавил, что Белоруссия перестраивает работу экономики с учётом рисков и ограничений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.