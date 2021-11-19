В Белоруссии заявили о слабом эффекте западных санкций благодаря интеграции страны в ЕАЭС

Короткая ссылка
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.
В Белоруссии заявили о слабом эффекте западных санкций благодаря интеграции страны в ЕАЭС
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Невозможно понять тех, кто призывает к постоянному ужесточению санкций, это не поддаётся объяснению... Но ЕАЭС — это та площадка, внутри которой действенность этих инструментов давления стремится к нулю, это один из главных эффектов нашего участия в ЕАЭС», — сказал он.

Головченко добавил, что Белоруссия перестраивает работу экономики с учётом рисков и ограничений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить