Мишустин заявил о поддержке Белоруссии в преодолении нелегитимных санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций.

Об этом он сказал на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

«Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

В МИД Белоруссии заявили, что Минск будет вынужден принять жёсткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза.