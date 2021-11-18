Мишустин заявил о поддержке Белоруссии в преодолении нелегитимных санкций
- AP
Об этом он сказал на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.
«Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.
В МИД Белоруссии заявили, что Минск будет вынужден принять жёсткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза.