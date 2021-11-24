Путин обратил внимание Мишеля на применение Польшей спецсредств против мигрантов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил его внимание на применение Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водомётов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду, что Мишель поработает с польской стороной с целью недопущения насилия в отношении мигрантов, а также «отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации».

Также в ходе разговора с обеих сторон была акцентирована «важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права».

Ранее Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на общей границе ночью 23 ноября.

До этого СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.