Россия предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию.
Россия предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию
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Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы настаиваем, что «совместные ядерные миссии» НАТО должны быть незамедлительно прекращены, всё американское ядерное оружие возвращено на  национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развёртывание, ликвидирована», — отметил Ермаков.

По его словам, данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных Россией Соединённым Штатам в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности.

Как ранее сообщалось, в Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Белоруссии может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России».

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