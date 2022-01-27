Россия предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы настаиваем, что «совместные ядерные миссии» НАТО должны быть незамедлительно прекращены, всё американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развёртывание, ликвидирована», — отметил Ермаков.

По его словам, данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных Россией Соединённым Штатам в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности.

Как ранее сообщалось, в Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Белоруссии может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России».