Ушаков заявил, что истерия о «вторжении» России на Украину достигла своего апогея

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

«Нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

7 февраля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию.