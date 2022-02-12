В информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В информпространстве слишком много информации о вторжении России на Украину, мы никого не боимся, без паники, всё под контролем», — цитирует главу государства УНИАН.

Он также попросил поделиться дополнительной информацией «о стопроцентном вторжении Российской Федерации».

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину. Об этом же он говорил 24 января.

Белый дом не согласился с оценками Киева. По словам Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».