Зеленский призвал представить доказательства о «вторжении России на Украину» 16 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину».

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о 100%-ном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16-го числа (февраля. — RT), дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — цитирует Зеленского ТАСС.

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

В декабре президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.