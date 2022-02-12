Зеленский призвал представить доказательства о «вторжении России на Украину» 16 февраля

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину».
Зеленский призвал представить доказательства о «вторжении России на Украину» 16 февраля
  • Gettyimages.ru

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о 100%-ном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16-го числа (февраля. — RT), дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — цитирует Зеленского ТАСС.

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

В декабре президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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