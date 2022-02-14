Замглавы Минобороны Британии высказался в поддержку возможного отказа Украины от НАТО

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Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Sky News заявил, что британская сторона поддержит Украину в случае решения отказаться от вступления в НАТО.
Замглавы Минобороны Британии высказался в поддержку возможного отказа Украины от НАТО
  • РИА Новости

По его словам, любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу украинский суверенитет.

«Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это», — сказал он.

Хиппи также подчеркнул, что решение по данному вопросу должно принимать украинское правительство.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что послу Украины необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.

Также он заявил, что стремление Украины в НАТО и ЕС закреплено в украинской Конституции.

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