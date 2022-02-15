Лавров прокомментировал слова посла Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».
Лавров прокомментировал слова посла Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО
  • РИА Новости

«Есть разумные люди. Я убеждён, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, — те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ», — заявил Лавров.

В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве ранее заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня.

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