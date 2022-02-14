Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня
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- AP
«Вопрос о членстве (Украины) в альянсах практически не стоит на повестке дня», — цитирует Шольца ТАСС.
Он назвал странным тот факт, что Россия называет этот вопрос «предметом серьёзной внешнеполитической проблемы».
Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.
В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что в НАТО отсутствует консенсус по вопросу о членстве в альянсе Украины и Грузии.