Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня
  • © Alex Brandon
  • AP

«Вопрос о членстве (Украины) в альянсах практически не стоит на повестке дня», — цитирует Шольца ТАСС. 

Он назвал странным тот факт, что Россия называет этот вопрос «предметом серьёзной внешнеполитической проблемы».

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что в НАТО отсутствует консенсус по вопросу о членстве в альянсе Украины и Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить