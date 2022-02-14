Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня.

«Вопрос о членстве (Украины) в альянсах практически не стоит на повестке дня», — цитирует Шольца ТАСС.

Он назвал странным тот факт, что Россия называет этот вопрос «предметом серьёзной внешнеполитической проблемы».

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что в НАТО отсутствует консенсус по вопросу о членстве в альянсе Украины и Грузии.